Двое приезжих с боем добыли спиртное в столичном алкомаркете, но выпить не успели

Двое мужчин ограбили алкомаркет в центре столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Предварительно установлено, что сотрудник магазина увидел, как двое неизвестных похитили несколько бутылок с алкогольными напитками. Он предложил вернуть товар, но злоумышленники, проявив агрессию, ударили его кулаком по лицу. Другие продавцы пытались их остановить, но налётчики сбежали, не оплатив спиртное», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабёж).

Полиция оперативно задержала мужчин 25 и 29 лет, подозреваемых в этом преступлении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»