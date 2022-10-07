Охранник подмосковного супермаркета использовал выданный на работе шокер для разбоя

Подмосковные полицейские задержали четверых мужчин, подозреваемых в разбое и вымогательстве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники, подкараулив 35-летнего местного жителя в подъезде одного из домов в поселке Дрожжино, потребовали у него денежные средства в сумме 100 тысяч рублей за неразглашение якобы порочащих его сведений. Мужчина ответил, что таких денег нет, тогда правонарушители, угрожавшие дубинкой-шокером и ножом, отобрали его мобильный телефон», – сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии обнаружили и задержали нападавших. В автомобиле одного из них при обыске оперативники нашли квитанцию и кассовый чек из ломбарда на похищенный у потерпевшего смартфон.

«Кроме того, в результате осмотра рабочего места другого соучастника – поста охраны в супермаркете, изъята дубинка-шокер, используемая при совершении преступления», – добавила Петрова.

Москва, Андрей Дорофеев

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