Лукашенко решил подарить Путину на юбилей белорусский трактор

Москва, Октябрь 07 Новый День, Андрей Дорофеев) – Трактор Belarus намерен подарить президенту России Владимиру Путину на 70-летие его белорусский коллега Александр Лукашенко. Об этом сообщает относящийся к журналистскому пулу лидера Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

Автор канала разместил фото выхода Лукашенко в Санкт-Петербурге к прессе перед отправкой на неформальный саммит СНГ. «У Лукашенко спросили, какой подарок он приготовил Путину. Ответ вас удивит», – написал автор канала и разместил фото подарочного именного сертификата на сельхозмашину Belarus.

Telegram: Фото из телеграм-канала «Пул Первого»

Кроме того, размещено видео общения белорусского президента с прессой, где он отвечает на вопрос о подарке. «Трактор. Такой, на каком я езжу – самый лучший, ручной сборки. Насадок миллион, но я ему предложу одну – сеялку. Можно сеять хлеб, можно еще что-то, она универсальная. Вырастим и Дуде, Моравецкому, Европе, чтоб не голодали. Чтоб не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам», – заявил Лукашенко.

Сегодня президент России Владимир Путин празднует юбилей – ему исполнилось 70 лет.

© 2022, РИА «Новый День»