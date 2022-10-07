Взрыв произошел в жилом доме на юге Москвы

Взрыв произошел при проведении сварочных работ в многоквартирном доме на юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«В 13.19 на ул. Чертановская, д. 24, корп. 1 в девятиэтажном панельном доме, предварительно, при проведении сварочных работ по замене радиатора отопления в пятом подъезде произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате частично повреждена стена между квартирами», – говорится в сообщении ведомства.

По данным спасателей, возгорания не произошло, и никто из людей не пострадал.

При этом пресс-служба АО «Мосгаз» заявила, что бытовой газ не является причиной хлопка.

«Аварийная бригада АО «Мосгаз» оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. В результате обследования обнаружено, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу, а причиной хлопка, возможно, послужило проведение сварочных работ с использованием газового баллона в шестом подъезде на втором этаже. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, пострадавших и угроз для населения нет», – заявили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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