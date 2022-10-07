Первый плавучий причал для электросудов устанавливают в Москве

Первый понтонный причал для электросудов начали устанавливать у Киевского вокзала Москвы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Вес одного 16-метрового плавучего понтона – 48 тонн, а высота надстройки для пассажиров – 3,7 метров. Все детали сделаны из высокопрочной стали – она надежно защищает от внешних повреждений и перепадов температуры. Уникальность понтонов в системе зарядки – она работает пока идет посадка-высадка пассажиров, бесшумна и незаметна», – говорится в сообщении ведомства.

Причал отбуксировали при помощи специального судна. В ближайшее время здесь совместно с Российским классификационным обществом будут проводиться швартовые испытания, тестирование зарядки судов, а также всех систем безопасности. За ходом тестирования будут наблюдать специалисты речного Ситуационного центра и другие службы.

Согласно 15-летнему контракту АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт» должен обеспечить сборку, поставку и последующее обслуживание электросудов и причалов.

В дептрансе добавили, что до конца года в тестовом режиме будет запущен регулярный маршрут электросудов парк Фили – Киевский. Для его работы и началась установка первых четырех остановочных причалов – «Киевский», «Москва-Сити», «Сердце столицы», «Парк Фили».

Москва, Андрей Дорофеев

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