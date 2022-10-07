Панораму Москвы можно будет увидеть онлайн с высоты 87 этажа «Башни Федерация»

Веб-камеру установили на 87-м этаже многофункционального комплекса (МФК) «Башня Федерация» на высоте 320 метров от земли. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Размещение камер на небоскребах Москвы не редкость, однако камера на башне «Восток» стала самой высокой в городе, и трансляции с устройства доступны в реальном времени всем горожанам», – сказал сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, в деловом центре «Москва-Сити» трансляция с камер сейчас не ведется и записи предназначены только для внутреннего использования.

Башня «Восток» в составе многофункционального комплекса «Башня Федерация» – самый высокий небоскреб Европы по высоте доступного этажа – 97 наземных уровней или 374 метра от земли.

В России более высокорасположенной является только одна веб-камера – на небоскребе «Лахта Центра», на обзорной площадке «Лахта 360», на высоте 360 метров. Она в реальном времени транслирует вид на Санкт-Петербург и Финский залив.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»