Железнодорожное сообщение с Крымом прервано: задерживаются несколько поездов

В настоящее время движение по Крымскому мосту остановлено: задерживаются поезда №28 Москва – Симферополь и №170 Санкт-Петербург – Симферополь. Об этом сообщила компания перевозчик «Гранд Сервис». Сейчас решаются вопросы об использовании альтернативных возможностей перевозки пассажиров в Крым и из Крыма.
В компании обратились к пассажирам, ожидающих отправления поезда из Крыма и в Крым, следить за информацией. «Сейчас решаются вопросы об использовании альтернативных возможностей перевозки пассажиров в Крым и из Крыма. Компания делает всё возможное, чтобы обеспечивать транспортное сообщение с полуостровом в текущих условиях», – говорится в сообщении.
Перевозчик уточнил, что сегодня, 8 октября, в сообщении с Крымом задействовано 11 составов. Пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма.
В настоящий момент в пути задерживаются поезда:
№169 Санкт-Петербург – Симферополь,
№28 Москва –Симферополь
№166 Москва – Симферополь
№75 Омск – Симферополь
№142 Симферополь – Пермь
Пассажиров, ожидающих отправления других составов, просят также следить за информацией:
№373 Симферополь – Смоленск (10.55 из Симферополя)
№28 Симферополь – Москва (17.10 из Симферополя)
№7 Санкт-Петербург – Севастополь (17.20 из СПб)
№8 Севастополь – Санкт-Петербург (17.15 из Севастополя)
№426 Симферополь – Кисловодск (19.57 из Крыма)
№92 Севастополь – Москва (20.55 из Севастополя)
Их отправление может быть задержано.
Напомним, сегодня утром на Крымском мосту вспыхнул пожар после подрыва грузовика. «Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», – говорится в сообщении НАК.
По данным ведомства, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов Крымского моста, арка над судоходной частью моста не повреждена.
В настоящее время началось расследование причин ЧП, определяется размер ущерба и возможные сроки восстановления переправы.
Москва, Светлана Антонова
© 2022, РИА «Новый День»
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