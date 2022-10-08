Железнодорожное сообщение с Крымом прервано: задерживаются несколько поездов

В настоящее время движение по Крымскому мосту остановлено: задерживаются поезда №28 Москва – Симферополь и №170 Санкт-Петербург – Симферополь. Об этом сообщила компания перевозчик «Гранд Сервис». Сейчас решаются вопросы об использовании альтернативных возможностей перевозки пассажиров в Крым и из Крыма.

В компании обратились к пассажирам, ожидающих отправления поезда из Крыма и в Крым, следить за информацией. «Сейчас решаются вопросы об использовании альтернативных возможностей перевозки пассажиров в Крым и из Крыма. Компания делает всё возможное, чтобы обеспечивать транспортное сообщение с полуостровом в текущих условиях», – говорится в сообщении.

Перевозчик уточнил, что сегодня, 8 октября, в сообщении с Крымом задействовано 11 составов. Пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма.

В настоящий момент в пути задерживаются поезда:

№169 Санкт-Петербург – Симферополь,

№28 Москва –Симферополь

№166 Москва – Симферополь

№75 Омск – Симферополь

№142 Симферополь – Пермь

Пассажиров, ожидающих отправления других составов, просят также следить за информацией:

№373 Симферополь – Смоленск (10.55 из Симферополя)

№28 Симферополь – Москва (17.10 из Симферополя)

№7 Санкт-Петербург – Севастополь (17.20 из СПб)

№8 Севастополь – Санкт-Петербург (17.15 из Севастополя)

№426 Симферополь – Кисловодск (19.57 из Крыма)

№92 Севастополь – Москва (20.55 из Севастополя)

Их отправление может быть задержано.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту вспыхнул пожар после подрыва грузовика. «Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», – говорится в сообщении НАК.

По данным ведомства, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов Крымского моста, арка над судоходной частью моста не повреждена.

В настоящее время началось расследование причин ЧП, определяется размер ущерба и возможные сроки восстановления переправы.

Москва, Светлана Антонова

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