Вице-премьер РФ Хуснуллин намерен лично оценить повреждения Крымского моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительную отрасль, намерен лично оценить последствия ЧП на Крымском мосту. По его словам, пока о сроках восстановления переправы говорить преждевременно.

«В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу», – сообщил Хуснуллин в своем телеграм-канале.

«Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления», – добавил вице-премьер.

Ранее по поручению главы государства на место ЧП выехали министры транспорта и МЧС.

Напомним, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению главы государства создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП.

Москва, Светлана Антонова

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