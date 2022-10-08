«Реакция не оставляет сомнений»: в Госдуме заявили о возможной причастности Киева к ЧП на Крымском мосту

Киев может быть причастен к подрыву Крымского моста – восторженная реакция представителей украинского режима по поводу ЧП не оставляет сомнений в этом. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Реакция украинского режима на подрыв Крымского моста не оставляет сомнений в том, что именно Киев стоит за организацией этой атаки. Это не просто ЧП. Это может быть акт гостерроризма, которому, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах. Украинские подразделения специального назначения с произошедшим, оказывается, поздравляет глава эстонского МИД (!)» – заявил Слуцкий в своем телеграм-канале.

При этом парламентарий подчеркнул, что Россия восстановит всё в самые кратчайшие сроки. «Транспортное сообщение с полуостровом укронацистам разрушить не удастся, так же, как и посеять панику среди населения. Крым обеспечен всем необходимым, а стойкости крымчан можно позавидовать», – отметил он.

Слуцкий также заявил, что «если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми». «Ответ должен быть жесткий, но не обязательно в лоб. У России большой опыт борьбы с террористами, это должны очень хорошо понимать и те, кто использует их методы», – сказал депутат.

Напомним, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В рамках расследования установлены данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия.

Стоит отметить, что украинские СМИ сообщили со ссылкой на источники о возможной причастности к подрыву переправы Службы безопасности Украины. В самой спецслужбе эту информацию не комментировали. Тем не менее, глава МИД Эстонии поздравил украинские спецслужбы с успешной операцией.

Москва, Светлана Антонова

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