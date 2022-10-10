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Понедельник, 10 октября 2022, 10:38 мск

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Пожилая жительница Подмосковья украла в столице автозеркала на полмиллиона рублей

Жительница Московской области совершила в столице полтора десятка краж автомобильных зеркал заднего вида. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В полицию Басманного района поступило 14 заявлений о кражах комплектующих с дорогостоящих иномарок. Предварительно установлено, что неизвестный, находясь в ночное время на улице Госпитальный Вал, демонтировал с припаркованных машин боковые зеркала заднего вида, после чего вместе с похищенным имуществом скрывался. Общий материальный ущерб составил 547 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Новой Басманной улице. Ею оказалась 57-летняя жительница Московской области. Похищенные зеркала злоумышленница сбыла, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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