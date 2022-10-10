Пять человек погибли и более 150 получили травмы на дорогах Москвы за неделю

В ДТП, произошедших за минувшую неделю на дорогах столицы, погибли пять человек. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«С 3 по 9 октября 2022 года на дорогах Москвы зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли и 156 получили ранения. В числе пострадавших 18 детей в возрасте до 16 лет», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Госавтоинспекции, наиболее распространёнными видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств – 61 и 52 случая соответственно. В 39% случаев наездов на пешеходов дорожно-транспортные происшествия произошли в зоне действия пешеходных переходов

С участием мототранспорта произошло 11 ДТП, с участием велосипедистов – 3.

Самым аварийными днями стали понедельник и четверг, в эти дни зарегистрировано по 26 ДТП. Наименьшее число дорожных аварий (15) произошло в среду.

При этом за неделю было пресечено 502 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»