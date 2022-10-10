«Бестолковщины у нас достаточно»: Путин оценил ситуацию с частичной мобилизацией

Президент РФ Владимир Путин назвал «бестолковщиной» возникшие проблемы в ходе частичной мобилизации в России. По его словам, проблемы, как похоже, накапливались достаточно долго, и это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами. Такое заявление глава государства сделал на во время онлайн разговора с избранными губернаторами, комментируя выступление главы Кировской области Александра Соколова.

«Вы обратили внимание на вопросы, связанные с частичной мобилизацией, правильно. Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно, собственно говоря, как, к сожалению, ещё раз повторю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами», – сказал Путин.

При этом президент РФ обратил внимание, что работу, связанную с частичной мобилизацией, возглавляют губернаторы. «Обращаюсь ко всем руководителям регионов: внимательно вместе с соответствующими подразделениями Министерства обороны, с военкоматами всё нужно проанализировать, обновить базу и сделать предложения по поводу того, как по-современному должна быть организована эта работа в нашей стране в будущем. Это касается всех составляющих нашей военной организации», – подчеркнул глава государства.

«Всё, что происходит, – это хороший повод и для того, чтобы принимать решения по дальнейшему развитию Вооружённых Сил в целом. Всё это, безусловно, будет учитываться при дальнейшем строительстве Вооружённых Сил, при решении вопросов, связанных с повышением обороноспособности страны. Всё, что связано с мобилизацией, – то, конечно, одна из составляющих частей этой большой системной работы, которая касается и руководителей регионов Российской Федерации. Поэтому прошу вас уделять этому должное внимание и в будущем», – отметил Путин.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»