Семьям мобилизованных в Подмосковье бесплатно заменят гибкую подводку к газовым плитам

В Подмосковье началась акция по бесплатной замене гибкой подводки к газовому оборудованию в квартирах ряда льготных категорий, включая многодетных, пенсионеров и семьи мобилизованных граждан. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления «Государственная жилищная инспекция Московской области».

«Во время техобслуживания внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с 10 октября по 30 ноября специалисты бесплатно заменят гибкую подводку газоснабжения к плитам. Акция пройдет в квартирах жителей, нуждающихся в помощи и поддержке – это семьи мобилизованных граждан, многодетные, малообеспеченные, ветераны и одинокие пенсионеры, чьи адреса попали в списки квартир с недопусками для техобслужвиания ВКГО», – сказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

В списках 13 тысяч адресов, и среди собственников есть люди, которые не справятся без поддержки. Бесплатно заменить пришедшую в негодность гибкую подводку к газовой плите берутся специалисты газовых служб области и управляющих компаний. Поквартирные обходы отрядами газовой безопасности при участии Госжилинспекции будут проводиться в соответствии с графиками, подготовленными по информации социальных служб округов. Хозяев квартир, попавших в зону действия акции, заранее оповестят, а во время визита проведут техобслуживание газового оборудования, оценят состояние всех конструктивов и заменят неисправную гибкую подводку.

«Финансовая нагрузка при проведении акции ложится на спецорганизации, которые будут проводить работы бесплатно, и управляющие компании, за чей счет приобретаются необходимые детали. Цена гибкого шланга колеблется от 300 до 500 рублей, с учетом количества квартир, нуждающихся в ТО, это солидная сумма. Мы благодарны нашим партнерам за участие в акции и за понимание, что такого рода затраты окупаются сторицей: это спасенные человеческие жизни и сохраненное имущество», – добавила Федина.

Москва, Андрей Дорофеев

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