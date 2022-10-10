Онищенко оценил шансы появления нового штамма Covid-19

Коронавирус остается актуальной медицинской проблемой, а появление нового штамма зависит от коллективного иммунитета. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Корона» у нас с вами, пережив шесть подъемов за три года, остается пока еще актуальной медицинской проблемой. Правда, она хитрит где-то с момента захода на популяцию «Омикрона». Он зашел к нам в начале этого года, легко переносится, можно и не соблюдать (режим масок и перчаток)», – отметил он.

«Будет или не будет еще какой-то новый штамм – вероятность малая, но может быть. Здесь надо все рассматривать в такой связке: если мы не привьемся от гриппа, грипп ослабит нашу иммунную систему и популяционный иммунитет... Поэтому наша задача сегодня призвать наше население привиться», – пояснил Онищенко.

Академик также обратил внимание, что в настоящее время эпидемический порог на превышен в 61 субъекте РФ, но при этом доминирует не грипп и не коронавирус, а парагриппы, аденовирусы и РСВ.

«Рост заболеваемости пока не идет. Кстати, чем позднее начинается рост заболеваемости, тем более благоприятное будет течение эпидемического сезона по гриппу. У нас последние годы прирост заболеваемости начинался всегда в конце декабря… Вот если он начнется в ноябре, значит будет затяжной период гриппа», – отметил Онищенко.

Ранее сегодня федеральный оперштаб по контролю за распространением коронавируса сообщил, что заболеваемость Covid-19 в России по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 39,3%. Число заболевших за сутки увеличилось на 15 661 человека. Днем ранее новых случаев Covid-19 выявили на 3 158 больше.

Москва, Мария Соколова

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