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Вторник, 11 октября 2022, 10:13 мск

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Житель столицы задержан за сексуальное насилие в отношении 12-летнего ребенка

Правоохранители задержали на западе столицы мужчину, обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности малолетнего ребенка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По версии следствия, мужчина в октябре 2022 года находясь в квартире жилого дома, расположенного на территории Западного административного округа города Москвы, совершил в отношении ранее знакомого ребенка 2010 года рождения насильственные действия сексуального характера. Обвиняемый запугивал ребенка, и угрожал причинить вред здоровью его матери», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина был задержан после обращения родственников ребенка в правоохранительные органы. В ходе допроса он полностью признал свою вину.

Сегодня следствие ходатайствует перед Никулинским судом столицы об избрании в отношении 54-летенго фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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