Власти Москвы назвали фейком видео с надписью на Смоленском мосту на тему крымского теракта

Появившееся в Интернете видео, якобы запечатлевшее надпись на Смоленском метромосту Москвы, посвященную тем, кто одобряет теракт на транспортном переходе через Керченский пролив, является подделкой. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«По некоторым телеграм-каналам гуляет видео, в котором на медиаповерхностях Смоленского метромоста показывали надпись некорректного содержания. Это видео – монтаж, обыкновенный фейк. Таких сообщений на экранах, конечно же, не было», – заявили в ведомстве.

При этом в дептрансе добавили, что видео передали службе безопасности для проведения проверки.

Ранее сегодня ряд пользователей сети разместили ролик с изображением Смоленского моста и надписи «Прыгни с меня, если радовался заминочке на Крымском мосту».

Москва, Андрей Дорофеев

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