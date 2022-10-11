российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 октября 2022, 12:58 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Двое злоумышленников отравили сильно пьющего москвича ради квартиры

Двое жителей столичного региона обвиняются в совершении убийства ради присвоения недвижимости. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Установлено, что в июне 2019 года обвиняемые разработали план совершения убийства москвича 1956 года рождения, ведущего асоциальный образ жизни, с целью хищения его дорогостоящей квартиры, расположенной в столице на 3-м Самотечном переулке. Распределив между собой роли, они сначала привезли потерпевшего к нотариусу, где обманным путем убедили подписать завещание на ранее ему незнакомого человека на все имущество, включая московскую квартиру», – говорится в сообщении ведомства.

После оформления бумаг обвиняемые вывезли потерпевшего Мытищи, где добавили ему в стакан с пивом наркотическое и психотропное средство. Затем жертву переместили к автобусной остановке у поворота на деревню Никульское, где он в тот же день умер от острой интоксикации, обусловленной комбинированным отравлением.

В СК уточнили, что расследование уголовного дела, возбужденного по пунктам «ж, к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с целью сокрытия другого преступления), завершено.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Следственный комитет России

Под Новосибирском второклассник умер на уроке / В Костроме 12-летний мальчик зарезал одноклассницу / Следственные управления СКР появятся во всех новых регионах / Трехлетнюю девочку убило в Подмосковье элементом летнего шатра / Труп в полиэтиленовом мешке обнаружили на севере Москвы / СКР завершил более 100 дел о преступлениях Киева в Донбассе / Житель Москвы развращал малолетнюю дочь сожительницы через мессенджер / «Ветераны России» возмущены заявлениями Пугачевой: от СК и Генпрокуратуры потребовали провести проверку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, Следственный комитет России, Убийства, ЧП в Москве, ЧП в Подмосковье,