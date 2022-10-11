Двое злоумышленников отравили сильно пьющего москвича ради квартиры

Двое жителей столичного региона обвиняются в совершении убийства ради присвоения недвижимости. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Установлено, что в июне 2019 года обвиняемые разработали план совершения убийства москвича 1956 года рождения, ведущего асоциальный образ жизни, с целью хищения его дорогостоящей квартиры, расположенной в столице на 3-м Самотечном переулке. Распределив между собой роли, они сначала привезли потерпевшего к нотариусу, где обманным путем убедили подписать завещание на ранее ему незнакомого человека на все имущество, включая московскую квартиру», – говорится в сообщении ведомства.

После оформления бумаг обвиняемые вывезли потерпевшего Мытищи, где добавили ему в стакан с пивом наркотическое и психотропное средство. Затем жертву переместили к автобусной остановке у поворота на деревню Никульское, где он в тот же день умер от острой интоксикации, обусловленной комбинированным отравлением.

В СК уточнили, что расследование уголовного дела, возбужденного по пунктам «ж, к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с целью сокрытия другого преступления), завершено.

Москва, Андрей Дорофеев

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