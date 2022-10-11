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Вторник, 11 октября 2022, 13:30 мск

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Отец девочки, погибшей в Мытищах при демонтаже шатра, стал фигурантом уголовного дела

Рабочему, контролировавшему в Мытищах демонтаж летнего шатра, предъявлено обвинение в причинении по неосторожности смертельных травм ребенку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следователем ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело и в отношении отца ребенка по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности малолетней). Мужчина оставил без присмотра свою дочь в месте проведения работ по демонтажу шатра и стал оказывать помощь наемным рабочим. В настоящее время с ним проводятся следственные действия», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в СК, к настоящему моменту проведен осмотр места происшествия, осуществлены допросы, проведены обыски, истребована необходимая документация, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Как сообщалось, https://newdaynews.ru/moscow/774359.html

Трагедия произошла 9 октября на территории базы отдыха, расположенной в деревне Новоалександрово Мытищинского городского округа. Наёмные рабочие осуществляли демонтаж летнего шатра. В какой-то момент одна из металлических конструкций шатра упала на трехлетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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