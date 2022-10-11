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Вторник, 11 октября 2022, 16:39 мск

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Житель Москвы забил насмерть собственную мать

Правоохранители задержали на северо-востоке столицы местного жителя, насмерть забившего собственную мать. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Днём 9 октября 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Декабристов в городе Москве, обнаружено тело женщины 1955 года рождения. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть потерпевшей носит криминальный характер и наступила в результате множественных травм, в том числе переломов рёбер и разрыва внутренних органов», – говорится в сообщении ведомства.

В Следкомитете добавили, что по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний сын погибшей женщины. В ходе допроса он признал свою вину и пояснил следователю, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за личных неприязненных отношений, вызванных нежеланием осуществлять уход за пожилой женщиной, подверг ее жестокому избиению.

Задержанный обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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