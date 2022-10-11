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Вторник, 11 октября 2022, 17:35 мск

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Жительница Подмосковья забыла в автобусе спящего ребенка

В Подмосковье пассажирка автобуса случайно забыла в салоне заснувшего трехлетнего сына. Ребенка ей вернули сотрудники «Мострансавто», сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Инцидент произошел сегодня на маршруте №1 ст. МЦД Подольск – Цементный завод в Подольске. Женщина с трехлетним сыном села в автобус, в пути ребенок уснул, мама вышла на остановке, не заметив отсутствие ребенка», – говорится в сообщении минтранса.

В пресс-службе добавили, что мама мальчика обратилась в «Мострансавто». Сотрудники компании оперативно связались со всеми водителями на маршруте и смогли найти ребенка. После этого он ждал маму на автостанции «Станция Подольск».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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