Мошенники оставили без квартиры 80-летнюю жительницу Подмосковья

Полицейские подмосковного Королёва задержали двоих жителей Казани, являющихся соучастниками крупного мошенничества, от которого пострадала пенсионерка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Установлено, что в течение нескольких дней 80-летней местной жительнице звонили мужчина и женщина, которые представлялись сотрудниками полиции и Центробанка. Для правдоподобности, звонившие направили фотографии своих служебных удостоверений. Они предупреждали пенсионерку о том, что с её банковских карт мошенники пытаются похитить деньги и советовали перевести денежные средства на якобы надёжные счета. Пожилая женщина, доверившись собеседникам, выполнила их рекомендации, сняла свои сбережения – около 800 тысяч рублей, и перевела на указанные ими счета», – говорится в сообщении.

Через неделю эти же люди под тем же предлогом убедили потерпевшую продать квартиру. Пенсионерка по их просьбе заключила договор купли-продажи в одном из агентств недвижимости Москвы, а вырученные деньги – 5,5 миллиона рублей, также перевела злоумышленникам на «безопасные счета».

Когда мошенники перестали выходить на связь, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Оперативники установили и задержали двоих жителей Казани, на счета которых поступали деньги. Мужчины пояснили, что полученные средства пересылали дальше – своим соучастникам.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие устанавливает причастность к преступлению иных лиц.

Москва, Андрей Дорофеев

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