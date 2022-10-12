Агент СБУ готовил в Подмосковье теракты с использованием ПЗРК

В Московской области сотрудники ФСБ России обезвредили агента Службы безопасности Украины, готовившего теракты с применением переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины 1972 года рождения, который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения», – сообщили в ЦОС.

«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», – добавили в ведомстве.

В ходе следственных действий у задержанного изъяты две единицы ПЗРК «Игла», а также средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ, отметили в ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой).

Москва, Андрей Дорофеев

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