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Среда, 12 октября 2022, 13:34 мск

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Рабочий провалился с крыши в мансардное окно особняка в Подмосковье

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Мужчине, провалившемуся в мансардное окно строящегося дома в Подмосковье, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба государственного казенного учреждения «Мособлпожспас».

«В коттеджном посёлке Нормандия Солнечногорского округа 48-летний мужчина во время кровельных работ провалился в проём для мансардного окна, затянутого пароизоляционной плёнкой. Прибыв на место происшествия, спасатели совместно с сотрудниками Центра медицины катастроф оказали первую помощь строителю. Специалисты наложили пострадавшему шины, зафиксировали его на жёстком щите, а затем приступили к транспортировке», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сложность заключалась в том, что мужчину необходимо было эвакуировать с третьего этажа дома, в котором ещё не построили лестницы. Спасатели для решения этой задачи применили альпинистское снаряжение и специальные носилки.

Пострадавшего с подозрением на множественные переломы доставили в Солнечногорскую центральную районную больницу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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