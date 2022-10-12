Изъято более 1000 боеприпасов в квартире жителя Москвы

Правоохранители изъяли более тысячи боеприпасов, которые хранил у себя дома житель Москвы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«В Москве сотрудниками уголовного розыска задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в его квартире, расположенной на Домодедовской улице, сотрудники столичного уголовного розыска обнаружили и изъяли более тысячи предметов, в числе которых патроны различного калибра, запалы от ручных гранат, дымовые гранаты и зажигалки для дымовых гранат», – говорится в сообщении ведомства.

По заключению экспертов, свыше 700 патронов, представленных на исследование, являются винтовочными и малоимпульсивными патронами различных калибров, изготовленными промышленным способом и предназначенными для нарезного и боевого огнестрельного оружия. Остальные изъятые боеприпасы также являются подлинными.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное по части 1 статьи 222 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Андрей Дорофеев

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