Региональные выплаты пенсионерам и семьям с детьми в Москве проиндексируют на 10%

Региональные выплаты пенсионерам и семьям с детьми в Москве проиндексируют с 1 января 2023 года на 10%. Как сообщила пресс-служба столичного градоначальника, это предусмотрено утвержденным правительством города проектом городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

«Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10%. Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более двух миллионов московских пенсионеров», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы мэра, на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме (доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие) в проекте бюджета предусмотрено 591,5 млрд рублей.

В частности, на финансирование льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан в 2023 году планируется направить 27,5 млрд рублей. 21,9 млрд рублей выделят на субсидии для семей с низким уровнем дохода. Льготами и субсидиями по оплате ЖКУ пользуются порядка 3,8 млн москвичей.

Около 155 млрд рублей потратят на обеспечение бесплатного или льготного проезда отдельных категорий москвичей на всех видах общественного транспорта в столице и Подмосковье.

В целом в 2023 году расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные проекты составят половину расходов городского бюджета или 2,1 трлн рублей, а с учетом оплаты медицинской помощи из фонда ОМС – более 2,4 трлн рублей. Общий рост расходов социальной направленности составит 8,8% (с ОМС – 9,4%).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»