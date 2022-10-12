Дело об убийстве охранника столичного метро спустя 10 лет дойдет до суда

Завершено расследование уголовного дела о нанесении более 10 лет назад смертельных побоев сотруднику охраны столичного метро. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По версии следствия, ранним утром 18 января 2012 года обвиняемые, находясь у входа станции Московского метрополитена «Сходненская», будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступили в словесный конфликт с сотрудником охраны метрополитена, который сделал им замечание из-за некорректного поведения. Затем они вышли из подземного перехода на улицу, где подвергли мужчину жестокому избиению, после чего скрылись. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранителям не удалось задержать преступников по горячим следам. Однако, работая над раскрытием преступлений прошлых лет следователи провели портретоведческую судебную экспертизу и идентифицировали личность фигурантов. Ими оказались двое уроженцев Вологодской области.

Мужчины были задержаны и заключены в СИЗО.

«Следователями полностью восстановлены события дня совершения преступления в 2012 года, которые подтверждены в ходе проведенных следственных действий с обвиняемыми и свидетелями. Под тяжестью имеющихся доказательств один из фигурантов полностью признал свою вину и изобличил соучастника в инкриминируемом преступлении», – отметили в Следкомитете.

Уголовное дело по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Москва, Андрей Дорофеев

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