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Среда, 12 октября 2022, 17:00 мск

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Суд оштрафовал жителя Наро-Фоминска за повреждение военного мемориала

Житель Наро-Фоминска признан виновным в повреждении мемориального комплекса памяти воинам, погибшим при защите Отечества. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что 13 июля 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории комплекса Аллеи героев в г. Наро-Фоминске возле мемориальной стелы посвящённой памяти воинам, павшим при защите Отечества, имея умысел на повреждение данного сооружения, с разбега сбил стелу двумя ногами. В результате произошло последующее разрушение плиты стелы», – говорится в сообщении ведомства.

Повреждение памятника нанесло ущерб администрации городского округа Наро-Фоминск на сумму более 280 тыс рублей, отметили в СК. Эту сумму 29-летний подсудимый возместил в ходе расследования уголовного дела.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов).

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа. Приговор в законную силу не вступил», – добавили в Следкомитете, не уточнив размер штрафной санкции.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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