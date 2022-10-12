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Среда, 12 октября 2022, 18:39 мск

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Бывший кандидат в мэры Москвы объявлен в международный розыск

Бывший кандидат в мэры Москвы, экс-председатель совета директоров инвестиционно-строительной группы компаний «СУ-155» Михаил Балакин объявлен в международный розыск. Предприниматель также арестован заочно, поскольку является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, передает ТАСС.

«Балакину Михаилу Дмитриевичу, 1961 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 месяцев с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции, депортации на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ», – пояснили агентству в суде.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

В 2014 года Балакин был избран депутатом Московской городской думы шестого созыва. В 2018 году выдвигался кандидатом в мэры Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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