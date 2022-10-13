Фальшивый «меняла» оставил жителя Подмосковья без 23 тысяч долларов

Житель Подмосковья стал жертвой грабителя при попытке в обход банка продать крупную сумму валюты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Злоумышленник в мессенджере в одной из групп нашёл предложение об обмене американских долларов на рубли по выгодному курсу. Созвонившись с автором объявления, он договорился встретиться с ним возле одного из домов на ул. Завидной в г. Видное. При встрече в момент, когда гражданин начал доставать из своего рюкзака валюту для обмена, правонарушитель распылил ему в лицо перцовый баллончик, выхватил деньги и скрылся, оставив потерпевшему сверток с банкнотами «Банка приколов». Ущерб составил более 23 тысяч долларов США», – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Оперативники обнаружили и изъяли у задержанного 5 тысяч долларов США и более 300 тысяч рублей.

Следователем полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). Суд заключил подозреваемого под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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