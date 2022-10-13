Тело девушки нашли в одном из отелей в центре Москвы

Тело девушки было обнаружено сегодня утром в одной из гостиниц в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«13 октября 2022 года в номере отеля, расположенного по Новинскому бульвару в городе Москве, обнаружено тело 21-летней девушки. В ходе осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что по данному факту Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве проводится доследственная проверка. Следователи столичного управления работают на месте происшествия.

«Для установления точной причины смерти девушки будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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