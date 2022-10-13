Объем операций по незаконному выводу капитала из России резко вырос после начала СВО

Под видом внешнеторговых сделок в первом полугодии из России пытались незаконно вывести более 10 млрд рублей. Об этом сообщил RTVI заместитель главы Федеральной таможенной службы Владимир Ивин.

«Предотвращенный ущерб от незаконно выведенных валютных средств превысил 10 млрд рублей за первое полугодие по сравнению с примерно 1,3 млрд рублей за аналогичный период 2021 года», – заявил он.

По его словам, в 2021 году объемы незаконно выведенных из России средств снижались. Цифровизация позволила изжить схемы с использованием подложных документов по фиктивным сделкам. Невозможно подать поддельную декларацию – все документы оцифрованы и лежат в базе таможенных деклараций.

Кроме того, несколько сотен физлиц поймали при попытке незаконно вывезти из России наличную валюту выше эквивалента в $10 000 на человека. «Уже несколько сотен физлиц были привлечены к ответственности на общую сумму около $4 млн», – рассказал замглавы ФТС.

Количество выявленных таможенниками попыток незаконно вывезти деньги за границу резко возросло с 20 по 30 сентября на фоне мобилизации. Таможенники предотвратили 557 попыток на общую сумму 160,5 млн рублей.

Чтобы предотвратить отток капитала из страны в России ввели валютные ограничения. В частности, с марта физлицам запрещено вывозить из России иностранную валюту на сумму больше эквивалента в $10 000 на человека. Аналогичный рублевый эквивалент нужно задекларировать. При перевозке более $100 тыс, нужно подтвердить происхождение средств.

Москва, Андрей Дорофеев

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