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Четверг, 13 октября 2022, 13:55 мск

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ЧП в Москве: строителя насмерть задавила рухнувшая конструкция

Один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения конструкций на строящемся объекте в Москве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

ЧП произошло при выполнении монтажных работ на строительном объекте на Кутузовском проспекте. «В результате падения конструкции погиб рабочий, и предварительно еще двое получили травмы», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются очевидцы.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)», – отметили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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