В Москве расширили сеть офисов, где можно подать заявление на единовременную помощь мобилизованным

Власти Москвы расширили сеть учреждений, принимающих заявления на выплату единовременной помощи мобилизованным гражданам. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного мэра и правительства.

«Вчера Сергей Собянин объявил о том, что обратиться за оформлением единовременной социальной помощи мобилизованным могут их родственники. Город заинтересован в том, чтобы семьи как можно быстрее получили эту помощь. Поэтому мы приняли решение о расширении адресов, где можно подать такое заявление. Помимо центра поддержки семей мобилизованных, уже с сегодняшнего дня москвичи могут обратиться в семь флагманских офисов «Мои документы», выбрав удобный пункт по своему усмотрению», – сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Флагманские офисы работают ежедневно без перерывов и выходных с 10:00 до 22:00. Подать заявление на единовременную социальную помощь могут ближайшие родственники – супруга или родители мобилизованного. Для этого понадобится документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий родство с мобилизованным, и реквизиты счета для перечисления помощи, уточнила Ракова.

Кроме того, за получением полного комплекса мер поддержки москвичи по-прежнему могут обратиться в центр поддержки семей мобилизованных.

Москва, Андрей Дорофеев

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