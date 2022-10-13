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Четверг, 13 октября 2022, 17:32 мск

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Столичные правоохранители задержали педофила, пристававшего к девочке у подъезда

Столичные правоохранители задержали молодого человека, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 11 октября 2022 года молодой человек, находясь вблизи подъезда одного из жилых домов, расположенных вблизи улицы Куусинена в городе Москве, совершил в отношении ранее не знакомой малолетней иные действия сексуального характера. Ребенок закричал и отбежал, после чего фигурант скрылся», – говорится в сообщении ведомства.

В кратчайшие сроки следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника. 22-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

«Сегодня следствие ходатайствует перед Савеловским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Педофилы

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