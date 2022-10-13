Ребенок погиб под колесами рейсового автобуса на юго-западе Москвы

В Москве ребенок, передвигавшийся на самокате, погиб под колесами автобуса. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного управления ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель рейсового автобуса двигался по Литовскому бульвару и совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате в зоне пешеходного перехода. В результате дорожной аварии мальчик от полученных травм скончался на месте», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняя обстоятельства произошедшего.

Москва, Андрей Дорофеев

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