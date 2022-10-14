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Пятница, 14 октября 2022, 09:56 мск

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Работник женского монастыря в Орехово-Зуеве украл 1,5 млн рублей из комода настоятельницы

Работник женского монастыря украл деньги, предназначенные на ремонт храма. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«В полицию о хищении заявила настоятельница храма. Она сообщила, что похищено 1,5 миллиона рублей, которые предназначались на ремонт церкви. Деньги хранились в комоде в её келье», – говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Как выяснили правоохранители, к преступлению оказался причастен работник храма. 24-летний местный житель был задержан.

Мужчина узнал о хранящихся у настоятельницы деньгах, после чего сделал дубликат ключа от её двери и ночью похитил сбережения, уточнили в пресс-службе.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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