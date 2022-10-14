Наружное освещение и архитектурную подсветку перевели в Москве на зимний режим работы

Энергетики перевели уличное освещение и архитектурную подсветку столицы на зимний режим работы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Световой день продолжает сокращаться, в связи с этим внесены коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают позже», – рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В пресс-службе добавили, что несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки. Диспетчеры центра управления сетями АО «ОЭК» учитывают его и уровень фактической освещенности. Уровень освещенности в режиме реального времени показывают специальные датчики – при достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал. Отступить от графика могут из-за ухудшения погоды.

Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время: в 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в час ночи – вестибюли станций метро, в три часа ночи – мосты в центральной части города.

С 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось почти в два раза, при этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники.

Москва, Андрей Дорофеев

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