Полицейские нашли «шутника», взорвавшего петардой банкомат в московском метро

Полиция задержала мужчину, который на прошлой неделе бросил зажженную петарду в банкомат на станции московского метро «Нагатинская». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники центра по противодействию экстремизму УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину за грубое нарушение общественного порядка. Установлено, что злоумышленник из хулиганских побуждений подложил зажженную петарду в купюроприемник банкомата, расположенного в вестибюле станции метро «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Мужчина скрылся, однако момент правонарушения попал на камеру видеонаблюдения. Пострадавших в результате инцидента нет», – сказала Волк.

По ее словам, сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его на станции МЦК «Стрешнево». Злоумышленником оказался 34-летний безработный житель Красноярска.

По факту взрыва банкомата было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых как оружие). Фигурант взят под стражу.

Взрыв банкомата на станции «Нагатинская» произошел вечером 4 октября. Банкомат был серьезно поврежден – его осколки разлетелись по всему вестибюлю.

Москва, Андрей Дорофеев

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