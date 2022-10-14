Житель Подмосковья поджег трех человек

Житель подмосковной Балашихи облил горючей жидкостью и поджег трех человек, одна женщина впоследствии скончалась. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне в ночные часы. «Подозреваемый пришел в квартиру к своей знакомой, расположенную в мкр. Керамик города Балашиха. В ходе конфликта на почве длительных личных неприязненных отношений, мужчина облил принесенной с собой легковоспламеняющейся жидкостью свою знакомую, а также помещение квартиры, в которой в тот момент находились также двое гостей хозяйки квартиры, и совершил поджог. После этого мужчина скрылся», – говорится в сообщении СКР.

Одна женщина в результате произошедшего скончалась. Еще двое пострадавших, в том числе и хозяйка квартиры, которая спасаясь, выпрыгнула с балкона, были госпитализированы.

48-летний подозреваемый был оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело по пунктам «д» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом) и части 3 статьи 30 пунктам «а», «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом).

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, проведены допросы, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Москва, Андрей Дорофеев

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