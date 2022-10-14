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Пятница, 14 октября 2022, 16:54 мск

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Дороги и тротуары Москвы вымоют с шампунем перед зимним сезоном

В субботу столичные дороги и тротуары промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«В соответствии с утвержденным графиком в субботу тщательно промоем все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах работы будут выполняться вручную комплексными бригадами коммунальных служб. Мойка дорог со специальным шампунем традиционно проводится весной и осенью, она помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой», – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Как отметили в пресс-службе, применяемое для промывки дорог моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

«К промывке приступим после 10 утра. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / городская среда

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