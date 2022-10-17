Труп подростка без одежды нашли на востоке Москвы

Труп 14-летнего школьника без одежды был обнаружен накануне в столичном районе «Косино-Ухтомский» около озера «Святое». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В субботу мальчик пошел гулять с приятелями и домой не вернулся. Родители обратились в правоохранительные органы. (…) Труп был обнаружен прохожим (в воскресенье) примерно в 13 часов. Тело подростка было раздето, одежда находилась рядом с телом, на месте происшествия обнаружен также мобильный телефон. На теле обнаружены множественные телесные повреждения в области лица и туловища», – сообщили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе главного следственного управления Следкомитета России по городу Москве добавили, что по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время совместно с оперативными сотрудниками проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к совершению преступления. Допрашиваются свидетели, родственники и знакомые подростка, изучаются записи камер видеонаблюдения и маршрут передвижения несовершеннолетнего», – отметили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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