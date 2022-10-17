Юноша погиб в шахте лифта одной из столичных многоэтажек

Тело молодого мужчины обнаружили накануне вечером в шахте лифта на востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«16 октября 2022 года в одном из жилых домов по Свободному проспекту в городе Москве, обнаружено тело молодого человека в шахте лифта. По данном факту Перовским межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении ведомства.

На месте работали следователи и криминалисты столичного главка Следкомитета.

В прокуратуре Москвы добавили, что установлена личность погибшего мужчины – это 18-летний житель Смоленской области.

«Предварительно мужчина самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение», – отметили в надзорном ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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