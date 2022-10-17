Подмосковный военком уехал добровольцем в зону СВО

Военный комиссар городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня полковник Артур Уланов вместе с призванными из резерва отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«В 2000-х я выполнял специальные боевые задачи. Так что соответствующий опыт имею. С 21 сентября, когда началась мобилизация, мне удалось подобрать 10 наиболее опытных человек, которые согласились со мной поехать в зону СВО. Это ребята, которые знают толк в современных технологиях, средствах маскировки, инженерной подготовке. Профессионалы своего дела», – рассказал Уланов.

По словам военкома, всех мобилизованных в комиссариате дополнительно снарядили обмундированием, питанием. Каждая отправка бойцов в центры боевого слаживания организована в торжественной обстановке.

«Сегодня мы проводили нашего коллегу Артура Викторовича Уланова, который успешно занимался мероприятиями по частичной мобилизации. Он принял решение поехать в зону СВО, препятствовать его желанию мы не могли, – сказал военный комиссар Московской области, полковник Алексей Астахов. – Мобилизация в Подмосковье идет строго по графику. Отмечу, что главное в этой работе не количество, а «качество» тех ребят, которых призываем и направляем в Вооруженные силы РФ для выполнения поставленных боевых задач. К нам приходит достаточно много добровольцев, но, к сожалению, не все они соответствуют военно-учетным специальностям, которые требуются. Поэтому задача военкома в первую очередь – это разъяснять гражданам их предназначение и максимально помочь каждому реализовать свои умения и желания».

Москва, Андрей Дорофеев

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