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Понедельник, 17 октября 2022, 13:42 мск

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Суд вынес приговор участнику разбойного нападения на вдову Александра Градского

Московский областной суд вынес приговор одному из участников разбойного нападения на вдову певца, поэта и композитора Александра Градского. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

«В суде установлено, что 16 января 2022 года злоумышленник совместно с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы инициировали дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля под управлением Марины Коташенко – вдовы Александра Градского. После, угрожая предметом, похожим на оружие, проследовали с потерпевшей по месту ее проживания, где похитили крупную сумму наличных денежных средств. Общая сумма причиненного ущерба составила более 100 млн рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Наро-Фоминский городской суд признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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