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Понедельник, 17 октября 2022, 13:42 мск

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Бывший заместитель главы столичной Госавтоинспекции погиб в аварии

Бывший заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве Игорь Загрядский погиб в результате автомобильной аварии, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло накануне вечером на юго-востоке Москвы. «Машина под управлением Загрядского столкнулась с автобусом, который остановился перед ней на красный. Скорая доставила водителя в больницу, однако позднее он скончался», – уточнил он.

В столичном главке МВД подтвердили факт аварии, не уточняя деталей произошедшего.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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