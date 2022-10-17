Участник расстрела учредителя рынка в Люберцах приговорен к 18 годам колонии

Московский городской суд приговорил к 18 годам колонии 64-летнего местного жителя Бориса Чукаева, признав его виновным в убийстве одного из учредителей рынка в Люберцах и его водителя в 2008 году. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что в ноябре 2008 года Чукаев с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершили убийство одного из учредителей рынка в г. Люберцы Московской области, в связи с нежеланием возвращать заемные денежные средства, после чего убили и водителя, который привез учредителя на встречу», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление). Отбывать наказание он должен будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщали СМИ, правоохранители задержали Чукаева в его особняке в химкинском Новогорске в декабре 2019 года. Обыски и задержания прошли по 18 адресам в Москве, Подмосковье и во Владимирской области. Всего было задержано шесть человек, позже троих перевели в статус свидетелей. Из многочисленных схронов оперативники извлекли автомат Калашникова, гранатомет «Муха», пистолет Стечкина и патроны к нему, дробовик Benelli, несколько пистолетов Макарова, в том числе один – с глушителем, газовые и травматические пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами, несколько самодельных взрывных устройств, тротиловые шашки, поддельные автомобильные номера, а также ручные гранаты.

Пресса также сообщала, что Чукаев и некоторые его подельники ранее служили в силовых спецподразделениях.

В 2008 году преступная группа выдавала себя за агентов по инвестициям. Владелец люберецкого продуктового рынка Илья Дворкин передал им крупную сумму в надежде на большие проценты. После того, как в ноябре того же года мужчина выехал для выяснения судьбы вложений, он и его водитель исчезли.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»