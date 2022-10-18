Один человек погиб в перевернувшейся маршрутке на западе столицы

Один человек погиб и несколько пострадали в маршрутном такси, перевернувшемся сегодня в столице. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«На Киевском шоссе 40-летний водитель маршрутного такси коммерческого перевозчика не справился с управлением, съехал с проезжей части и совершил опрокидывание. Всего в салоне маршрутного такси находилось 7 пассажиров. Один пассажир погиб, есть пострадавшие», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП. На месте находится заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов.
Москва, Андрей Дорофеев
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