российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:09 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Один человек погиб в перевернувшейся маршрутке на западе столицы

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Один человек погиб и несколько пострадали в маршрутном такси, перевернувшемся сегодня в столице. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«На Киевском шоссе 40-летний водитель маршрутного такси коммерческого перевозчика не справился с управлением, съехал с проезжей части и совершил опрокидывание. Всего в салоне маршрутного такси находилось 7 пассажиров. Один пассажир погиб, есть пострадавшие», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП. На месте находится заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Автокатастрофа

В Пакистане 17 человек погибли в загоревшемся автобусе / В Дагестане восемь человек пострадали в ДТП с коровой / В Приморье один ребенок погиб, второй пострадал в ДТП / В США полицейская машина вылетела на тротуар – пострадали восемь человек / Четыре человека погибли в массовом ДТП под Омском / В Гватемале пикап с полным кузовом людей сорвался в ущелье / В Индии свадебный автобус сорвался в ущелье / В Пакистане 14 человек стали жертвами ДТП

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Автокатастрофа, ЧП в Москве,