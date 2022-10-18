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Четверг, 20 октября 2022, 18:09 мск

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Грабители дома подмосковного предпринимателя угодили в засаду

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье троих мужчин, пытавшихся совершить вооруженное нападение на семью предпринимателя. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками была получена информация о запланированном вооруженном нападении на индивидуального предпринимателя и его супругу, проживающих в подмосковной деревне Сухарево. Злоумышленники намеревались похитить у них денежные средства и материальные ценности. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих сообщников в момент совершения преступления. С места происшествия изъято два ножа, пластиковые стяжки и другие вещественные доказательства», – уточнила Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и задержание возможных соучастников», – добавила официальный представитель МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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