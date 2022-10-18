Двое уроженцев Узбекистана требовали выкуп за похищенного в Москве мужчину

Московские правоохранители задержали двух мужчин, требовавших выкуп за похищенного ими человека. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«Вечером 13 октября 2022 года двое фигурантов, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Земляной вал в городе Москве, применив насилие, напали на мужчину. Угрожая убийством, они насильно посадили потерпевшего в автомобиль и перевозили на разные участки местности на территории Москвы и Московской области, где, применяя физическое насилие, требовали в ходе телефонного разговора у родственника похищенного денежные средства в размере 400 тыс рублей за его освобождение», – говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленников задержали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД России «Балашихинское», которые остановили автомобиль для проверки и обнаружили там связанного потерпевшего.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в, з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья из корыстных побуждений), а также пунктам «а, в, г» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия в крупном размере).

«В настоящее время со злоумышленниками проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»