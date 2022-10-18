Столичный адвокат обвиняется в экстремизме и дискредитации Вооруженных сил

Завершено расследование уголовного дела в отношении столичного адвоката, обвиняемого в совершении преступлений экстремистской направленности и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве.

«Он обвиняется в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного п. «а, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения по мотивам политической ненависти), и двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)», – говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в марте и апреле текущего года обвиняемый на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений неоднократно опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции. Кроме того, публикации адвоката содержали сведения, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении представителей власти.

Мужчина был задержан и в настоящее время по решению суда находится в СИЗО.

«В ходе предварительного следствия проведён большой объём следственных и процессуальных действий, в том числе психолого-лингвистическая судебная экспертиза, согласно выводам которой в публикациях адвоката содержатся сведения, относящиеся к экстремистским», – отметили в Следкомитете.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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